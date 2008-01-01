Интервью
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Точка зрения
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20 февраля
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Лучше промолчать, чем сказать лишнее. Удача сегодня будет с вами до тех пор, пока вы сами ее не оттолкнете.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 февраля 2017 | 09:06
Понедельник, 20 февраля: день будет дождливым
В понедельник небо над Латвией будет пасмурным, а день будет ветреным и дождливым, прогнозируют синоптики.
Днем порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Правда, при этом будет сравнительно тепло – воздух может прогреться до +1..+6 градусов.
В Риге в понедельник будет пасмурно, днем ожидается длительный дождь. Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +5 градусов.
Дожди, временами переходящие в снег, продолжатся и во вторник. В общей сложности до вечера вторника выпадет половина месячной нормы осадков.
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