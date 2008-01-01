Понедельник, 20 февраля: день будет дождливым

Новости Латвия | 20 февраля 2017 | 09:06

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В понедельник небо над Латвией будет пасмурным, а день будет ветреным и дождливым, прогнозируют синоптики.

Днем порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Правда, при этом будет сравнительно тепло – воздух может прогреться до +1..+6 градусов.

В Риге в понедельник будет пасмурно, днем ожидается длительный дождь. Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +5 градусов.

Дожди, временами переходящие в снег, продолжатся и во вторник. В общей сложности до вечера вторника выпадет половина месячной нормы осадков.

LSM