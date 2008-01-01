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Дабы мечта не осталась мечтой навсегда, придется предпринять хотя бы минимальные движения в сторону изготовления из нее были. Начинайте сегодня.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 февраля 2017 | 20:48
На выходных, осадки и ветер могут усложнить условия езды
Согласно прогнозам метеорологов, на выходных ожидаются осадки, туман и сильный ветер. Совокупность этих погодных явлений может сказаться на условиях узда, отмечает ответственная за латвийские дороги компания Latvijas Valsts ceļi.
Уже с пятницы всю территорию Латвии накроет осадками – и если днем ожидается дождь, к вечеру ему на смену придут снег и который снег, которые сделают латвийские дороги скользкими. Ситуация усугубится в воскресенье - с приходом сильного и холодного ветра.
Latvijas Valsts ceļi ют водителей помнить, что дороги обледеневают быстро и неравномерно – это особенно относится к появлению невидимого черного льда, возникающего от замерзания водяного конденсата. Чаще всего он может появиться на мостах, путепроводах, а также дорогах, проходящих у лесов и водохранилищ.
Latvijas Valsts ceļi рекомендует водителям соблюдать осторожность, выбирая манеру езды, которая соответствует дорожным и погодным условиям.
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