На выходных, осадки и ветер могут усложнить условия езды

Новости Латвия | 17 февраля 2017 | 20:48

Angelo Amboldi, flickr.com, Attribution-NoDerivs License Angelo Amboldi, flickr.com, Attribution-NoDerivs License

Согласно прогнозам метеорологов, на выходных ожидаются осадки, туман и сильный ветер. Совокупность этих погодных явлений может сказаться на условиях узда, отмечает ответственная за латвийские дороги компания Latvijas Valsts ceļi.

Уже с пятницы всю территорию Латвии накроет осадками – и если днем ожидается дождь, к вечеру ему на смену придут снег и который снег, которые сделают латвийские дороги скользкими. Ситуация усугубится в воскресенье - с приходом сильного и холодного ветра.

Latvijas Valsts ceļi ют водителей помнить, что дороги обледеневают быстро и неравномерно – это особенно относится к появлению невидимого черного льда, возникающего от замерзания водяного конденсата. Чаще всего он может появиться на мостах, путепроводах, а также дорогах, проходящих у лесов и водохранилищ.

Latvijas Valsts ceļi рекомендует водителям соблюдать осторожность, выбирая манеру езды, которая соответствует дорожным и погодным условиям.

LSM