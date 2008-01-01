Все возможности есть, надо только использовать

Новости Общество | 17 февраля 2017 | 18:52

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16 февраля в Краславском доме культуры собралось около двух десятков краславчан, которые участвовали в семинаре об осуществлении мероприятий энергоэффективности в многоквартирных зданиях и доступной государственной поддержке. Семинар организовали Министерство экономики и финансовая институция развития «Алтум» в ходе реализации информационной кампании «Живи теплее».

В начале семинара к присутствующим обратился заместитель председателя Краславской краевой думы Виктор Моисей, который акцентировал актуальность темы реновации домов: «Утепление – это главный аспект в этом процессе, однако не менее важен тот факт, что после реновации зданий в лучшую сторону изменится и среда, в которой мы живем, если дом приведен в порядок, то у людей совсем другое настроение, ведь они живут в ухоженной среде».

В семинаре приняли участие и предоставили присутствующим информацию представитель ООО «Ригас наму парвалдниекс» Сигне Каяка, специалист Министерства экономики Инесе Берзиня и представители финансовой институции развития «Алтум» Дина Каупере и Мартиньш Упитис. О финансировании мероприятий по реновации и энергоэффективности многоквартирных домов рассказали Наталья Петровска и Лиана Викмане из АО «Swedbank», это один из четырех банков, у которых заключен договор с «Алтум» и который в предыдущий период накопили большой опыт.

В Латвии есть около 20000 многоквартирных зданий, жители этих домов сталкиваются с одними и теми же проблемами, многие из которых можно предотвратить, осуществляя мероприятия энергоэффективности. Об этом стоит подумать, особенно сейчас, когда доступно финансирование в рамках поддержки данного мероприятия. В Краславе еще нет ни одного реновированного таким образом дома, по всей Латвии на данный момент восстановлено около 4% многоквартирных домов.

В рамках новой программы поддержки доступно 166 миллионов евро, проекты можно будет подать еще в течение пяти лет - до 2022 года. Цель программы - увеличить энергоэффективность 1030 домов по всей Латвии. Надо подчеркнуть, что новая программа более выгодна жителям по сравнению с предыдущей, но ни одна программа не может сделать то, что надо сделать владельцам квартир, кто-то должен взять на себя инициативу, созвать общее собрание и принять соответствующее решение.

В ходе мероприятия была предоставлена обширная информация о том, почему необходимо повысить энергоэффективность, о главных приобретениях после реновации многоквартирных домов, а также о том, для каких мероприятий по улучшению состояния дома можно получить поддержку, какие затраты можно включить в оплачиваемые расходы и что не может быть оплачено в рамках программы, кто может подать заявку на участие в программе, о видах поддержки и другая информация.

Финансовая институция развития «Алтум» в этот период отвечает за новую программу энергоэффективности, а специалисты «Алтум» предоставляют информацию о том, как выполняются работы, если жители решили утеплять дом. Даугавпилсский региональный центр находится на ул. Виестура 2, в Даугавпилсе, тел. 65427708.

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