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Сегодня вам придется популярно объяснять окружающим довольно сложные и, по всей вероятности, просто недоступные им вещи. Если хоть один поймет - считайте себя героем.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 17 февраля 2017 | 17:37
Депутаты Сейма обещали поддержать развитие спортивных баз в Даугавпилсе
17 февраля Даугавпилс посетили члены подкомиссии спорта Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Визит начался со встречи в Даугавпилсской думе, где депутатов принимали председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, его первый заместитель Янис Дукшинский и специалисты по организации спорта.
Янис Лачплесис поблагодарил депутатов за проявленный интерес к развитию спорта в регионе и за помощь Даугавпилсу. Именно благодаря финансовой поддержке в городе идет работа над проектами легкоатлетического манежа и футбольного стадиона.
Депутаты пояснили, что визит в Даугавпилс завершает поездку по городам Латгалии. До этого они побывали в Резекне и Прейли. Цель – своими глазами увидеть и оценить ситуацию по развитию спортивной инфраструктуры в регионе.
Во время презентации специалисты рассказали о спортивной жизни в Даугавпилсе: об имеющейся материальной базе, о поддержке талантливых спортсменов и популяризации здорового образа жизни. Депутатов интересовала загруженность спортивных баз, финансирование различных видов спорта, вопросы образования и подготовки кадров.
На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Депутаты считают, что необходимо приложить все усилия для развития спорта в регионах, чтобы в различных городах Латвии была возможность заниматься разными видами спорта и могли проходить соревнования высокого уровня.
После встречи в Думе представители Сейма побывали на различных спортивных объектах города.
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