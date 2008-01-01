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Новости Общество | 17 февраля 2017 | 17:37

Депутаты Сейма обещали поддержать развитие спортивных баз в Даугавпилсе

daugavpils.lv

17 февраля Даугавпилс посетили члены подкомиссии спорта Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Визит начался со встречи в Даугавпилсской думе, где депутатов принимали председатель Даугавпилсской думы Янис Лачплесис, его первый заместитель Янис Дукшинский и специалисты по организации спорта.

Янис Лачплесис поблагодарил депутатов за проявленный интерес к развитию спорта в регионе и за помощь Даугавпилсу. Именно благодаря финансовой поддержке в городе идет работа над проектами легкоатлетического манежа и футбольного стадиона.

Депутаты пояснили, что визит в Даугавпилс завершает поездку по городам Латгалии. До этого они побывали в Резекне и Прейли. Цель – своими глазами увидеть и оценить ситуацию по развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

Во время презентации специалисты рассказали о спортивной жизни в Даугавпилсе: об имеющейся материальной базе, о поддержке талантливых спортсменов и популяризации здорового образа жизни. Депутатов интересовала загруженность спортивных баз, финансирование различных видов спорта, вопросы образования и подготовки кадров.

На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Депутаты считают, что необходимо приложить все усилия для развития спорта в регионах, чтобы в различных городах Латвии была возможность заниматься разными видами спорта и могли проходить соревнования высокого уровня.

После встречи в Думе представители Сейма побывали на различных спортивных объектах города.

daugavpils.lv

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