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Новости Общество | 17 февраля 2017 | 17:17

Центр обслуживания клиентов принимает более 200 заявлений в день

daugavpils.lv

Электронная система регулирования очереди Q-net, установленная в новом Центре обслуживания клиентов Социальной службы на ул.Лачплеша, 39, позволяет делать ежедневный мониторинг и анализировать статистику процесса обслуживания клиентов сотрудниками Центра.

Так, 14 февраля 2017 года, на второй день работы Центра, клиентам было выдано 200 талонов, а принято социальными работниками по этим талонам 170 человек. Оставшимся 30 клиентам было предложено записаться на прием в другой день. Но дополнительно к этим 170 клиентам 14 февраля были приняты без талонов те, кому социальные работники ранее назначили прийти на прием в этот день, таких было 19 человек. Таким образом, за день 14 февраля социальными работниками лично было принято 189 клиентов. Возможностью оставить в инфопункте Центра , не дожидаясь приема, заявления и чеки на компенсацию расходов на медикаменты воспользовались 25 человек. Помимо этого поступило 9 заявлений в электронном виде.

Общий итог 14.02 – 223 заявления за день

Кроме того, электронная система позволяет видеть среднее время ожидания клиентов в очереди и среднее время их обслуживания. 14 февраля среднее время ожидания составило 1 час 40 минут, а среднее время обслуживания одного клиента - 15 минут. Помимо этого, можно увидеть статистику, за какими видами социальной помощи клиенты обращаются. 14 февраля больше всего клиентов обратились за бесплатными проездными в общественном транспорте , таких было 57 человек. Среднее время обслуживания таких клиентов – 4 минуты.

Итоги 15 февраля – выдано 159 талонов и приняты лично все 159 клиентов. Пришли по договоренности 9 клиентов, оставили заявления в инфопункте 35 человек. Электронных заявлений в этот день поступило 16. Всего принято 219 заявлений.

Итоги 16 февраля - выдано 157 талонов, приняты также 157 клиентов. Пришли по договоренности 5 клиентов, сдали заявления в инфопункте 37 человек. Электронных заявлений принято 10. Всего за день – 209 заявлений.

 

Статистика 2017 года. С 1 января по сегодняшний день всего принято 9043 заявления - из них уже отвечено на 7093. Характер заявлений :

На проездные билеты для тех кому после 01.01. исполнилось 63 года – 1675

Статус малоимущих– 663

Статус малообеспеченных– 826

Пособие на здравоохранение – 596

Поддержка на покрытие расходов на медицину – 50

Жилищное пособие

- на оплату коммунальных услуг - 916

- на оплату теплоэнергии – 1446

- на приобретение топлива (дров) – 436

На услуги бани – 788

Заявления на материальную поддержку – 306

Электронных заявлений – 330

Социальная служба обращается к клиентам с просьбой активнее подавать заявления на соцпомощь в электронном виде. Это можно сделать как самостоятельно, так и у двух сотрудников Центра обслуживания клиентов, практически, без очереди. Для оформления заявления в электронном виде достаточно иметь карточку кодов интернет-банка.

Время приема клиентов в Центре обслуживания клиентов Социальной службы на ул.Лачплеша, 39:

Понедельник с 8.00 до 17.30

Вторник с 8.00 до 16.30

Среда с 8.00 до 17.30

Четверг с 8.00 до 16.30

Пятница с 8.00 до 12.00 по предварительной записи (тел 654-49907 или 654-49908)

daugavpils.lv

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