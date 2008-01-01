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Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 февраля 2017 | 16:13
Скоро откроется новый маршрут автобуса
Поддержав просьбу жителей «Молочки» организовать движение общественного транспорта с центром города, Транспортная комиссия думы города Даугавпилса по предложению AS "Daugavpils Satiksme" решили внедрить, в качестве эксперимента на 3 месяца, новый автобусный маршрут № 16 «Автовокзал – поселок Молочного комбината».
Малогабаритный автобус будет курсировать по ул. Лачплеша, ул. Циетокшня, ул. Балву, ул. Стацияс, ул. Карклу, ул. Видземес, ул. Пречу 2 до конечной остановки ул. Дикю. На обратном пути на Автовокзал автобус будет курсировать по ул. Пречу 2, ул. Смилтенес, ул. Малу, ул. Пасажиеру 1, ул. Видземес, , ул. Карклу, ул. Стацияс, ул. Балву, ул. Циетокшня.
На следующей неделе, напротив дома № 16 на ул. Пречу 2, будет установлена новая автобусная остановка «ул. Дикю» и с 1 марта маршрут № 16 будет открыт.
С расписанием автобусов маршрута № 16 «Автовокзал – «Молочка»» (каждый день с 1 марта по 31 мая) можно ознакомиться здесь: satiksme.daugavpils.lv
D-fakti.lv
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