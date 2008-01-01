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Новости Общество | 17 февраля 2017 | 14:08

Зимой Даугавпилсское ПЖКХ продолжает ремонтные работы

Пресс-фото

Ремонтно-строительные работы в многоквартирных домах, которые обслуживает Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства (ДПЖКХ) проводятся на протяжении всего года. Разница лишь в том, что летом активно ведутся наружные, а в зимний период – внутренние работы.

Выполняются они на основании планов самого предприятия, а также протоколов общих собраний собственников квартир. Список заказов достаточно широк: от небольшого текущего ремонта до модернизации электроосвещения и капитального ремонта водопровода.

Специалисты предприятия приветствуют желание жильцов улучшать техническое состояние своих домов и условия проживания в них. Данные говорят о том, что люди стали чаще подавать заявки на замену сетей водопровода и канализации в подвальных помещениях.

Это повышает надёжность сетей и продлевает срок их эксплуатации.
Немало заявок поступает и на модернизацию освещения в местах общего пользования. Замена кабелей и установка современного оборудования позволяет безопасно передвигаться по лестнице и экономить электроэнергию.

На предприятии уже составлен план на новый строительный сезон. Он включает порядка 40 наименований: герметизация швов, ремонт крыш, отмосток, козырьков, крылец и другие виды наружных работ.

Daugavpils.lv

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