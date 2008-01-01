На Эспланаде планируется открыть летнее кафе

Новости Общество | 17 февраля 2017 | 13:28

Пресс-фото Пресс-фото

Этот вопрос рассмотрели и поддержали члены комиссии городского строительства и среды, а 16 февраля - депутаты Думы на заседании финансового комитета.

Депутаты приняли решение вынести на заседание Думы вопрос о проведении аукциона на право аренды земельного участка для оборудования летнего кафе.

На аукцион будет выставлен земельный участок площадью 100 кв. м. со сроком аренды на 3 года без права застройки. Запланированное время работы кафе – каждый год с 1 мая до 31 октября. Если на заседании Думы решение будет принято, то в течение двух недель будет объявлен аукцион о сдаче в аренду участка земли. Начальная цена – 700 евро в год.

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