Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
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17 февраля
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Глупо продолжать спорить, если аргументы противника неопровержимы. Сегодня вам, вероятно, придется признать свою ошибку, и чем скорее вы это сделаете, тем быстрее она забудется.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 февраля 2017 | 12:48
В Даугавпилсе прошел предпоследний полуфинал „Gribu būt mobils”
15 февраля в средней школе Центра в Даугавпилсе состоялся полуфинал Даугавпилсского региона конкурса ДБДД «Хочу быть мобильным». 1 место завоевала команда Салиенской средней школы «Marss».
Результаты полуфинала Даугавпилсского региона:
1 место – “MARSS” средняя школа Салиенас;
2 место – “Kaha” средняя школа Дагды;
3 место – “Naiki” 1-ая средняя школа Илуксты;
4 место – “Spartieši” 1-ая средняя школа Илуксты;
5 место – “Visurgājējs” основная школа Дравниеку;
6 место – “ZEMGALE” средняя школа Земгале;
7 место – “Cits virziens” основная школа Гайгалавас;
8 место разделили “VIKTORIJA” из средней школы Земгале и “Ašie roltoni” из средней школы Цибла;
9 место –“Pikseļi” средняя школа Салиена;
В 2017 году конкурс «Хочу быть мобильным» проходит в десятый раз, развивая знания безопасности дорожного движения учеников и подготавливая поколение новых участников движения, которые знают дорожные правила и осознают обязанности.
Дополнительную информацию о ходе конкурса и результатах можно найти на официальной страничке www.gribubutmobils.lv и в социальных сетях – draugiem.lv, Facebook, Twitter и Instagram.
D-fakti.lv
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