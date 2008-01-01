В Даугавпилсе прошел предпоследний полуфинал „Gribu būt mobils”

Новости Общество | 17 февраля 2017 | 12:48

Пресс-фото Пресс-фото

15 февраля в средней школе Центра в Даугавпилсе состоялся полуфинал Даугавпилсского региона конкурса ДБДД «Хочу быть мобильным». 1 место завоевала команда Салиенской средней школы «Marss».

Результаты полуфинала Даугавпилсского региона:

1 место – “MARSS” средняя школа Салиенас;

2 место – “Kaha” средняя школа Дагды;

3 место – “Naiki” 1-ая средняя школа Илуксты;

4 место – “Spartieši” 1-ая средняя школа Илуксты;

5 место – “Visurgājējs” основная школа Дравниеку;

6 место – “ZEMGALE” средняя школа Земгале;

7 место – “Cits virziens” основная школа Гайгалавас;

8 место разделили “VIKTORIJA” из средней школы Земгале и “Ašie roltoni” из средней школы Цибла;

9 место –“Pikseļi” средняя школа Салиена;

В 2017 году конкурс «Хочу быть мобильным» проходит в десятый раз, развивая знания безопасности дорожного движения учеников и подготавливая поколение новых участников движения, которые знают дорожные правила и осознают обязанности.

Дополнительную информацию о ходе конкурса и результатах можно найти на официальной страничке www.gribubutmobils.lv и в социальных сетях – draugiem.lv, Facebook, Twitter и Instagram.

D-fakti.lv