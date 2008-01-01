В Даугавпилсском театре идет работа над спектаклем к столетию Латвии

Новости Культура | 17 февраля 2017 | 12:04

Пресс-фото Пресс-фото

Уже в этом году наше государство начало цикл мероприятий, посвященных столетию Латвии, и среди них значительное место занимают события, связанные с Латгалией. Их главная тема – исторический Латгальский конгресс, принявший 100 лет назад решение об объединении Латгалии с Видземе и Курземе. В честь Латгальского конгресса в Даугавпилсском театре 6 мая состоится премьера спектакля Nūgrymušõ pile («Затонувший город»).

В основе постановки лежит пьеса священника, писателя, преподавателя, политика, просветителя и государственного деятеля Франциса Трасунса. Всю свою жизнь он посвятил защите латгальского языка и латгальской культуры; одна из важнейших заслуг Ф. Трасунса – инициатива проведения Латгальского конгресса и объединения Латвии. Nūgrymušõ pile («Затонувший город») – пьеса, в которой мощно звучит идея национальной идентичности, подкрепленная героической мифологией.

В Даугавпилсском театре идет работа над музыкальным спектаклем на латгальском языке. Музыку к нему написал композитор Карлис Лацис; хореограф – Агрис Данилевич; режиссер – Олег Шапошников; сценографы и художники по костюмам – Инга Бермака Апиаха и Агнесе Лейланде. В спектакле будет участвовать даугавпилсский хор «Даугава» под руководством Евгения Устинскова, Е. Устинсков является также музыкальным руководителем постановки. Среди приглашенных актеров – Янис Яранс и Юрий Дьяконов.

После премьеры в Даугавпилсе спектакль Nūgrymušõ pile («Затонувший город») можно будет 15 мая увидеть в Риге на сцене Латвийского Национального театра.

daugavpilsteatris.lv