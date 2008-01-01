Сотрудники полиции изъяли большое количество контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 17 февраля 2017 | 11:32

Пресс-фото Пресс-фото

13 февраля сотрудники Криминальной полиции управления Латгальского региона в Краславском крае, волость Ижвалта в сотрудничестве с коллегами из Краславского участка реализовали оперативную информацию, в ходе которой проверили состав поезда, сообщает Государственная полиция.

Во время обыска были констатированы упаковки табачных изделий, которые были спрятаны между деревянными поддонами. Всего сотрудники полиции изъяли 145 600 сигарет с акцизными марками Белорусской Республики. В связи с найденным товаром начат уголовный процесс о контрабанде, так же задержаны двое подозреваемых – мужчины 1990 и 1987 года рождения. Следует отметить, что упомянутые персоны попадали в поле зрения полиции в связи с аналогичными преступными деяниями.

D-fakti.lv