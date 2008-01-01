Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 февраля

Именины:
Донатс, Констанце / Георгий, Констанция, Юрий

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодняшний день может быть расцвечен неожиданными событиями и вашей на них нестандартной реакцией. На этот цирк будет интересно посмотреть, правда, лучше это делать со стороны.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
.. -2 C
Утро
1 .. 3 C
День
2 .. 4 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

Кто поможет бездомному Антону?

Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}

2. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Автобусы и трамваи {143}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

9. Ушли в мир иной...

10. В Резекне вводят карту горожанина

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Происшествия | 17 февраля 2017 | 11:32

Сотрудники полиции изъяли большое количество контрабандных сигарет

Пресс-фото

13 февраля сотрудники Криминальной полиции управления Латгальского региона в Краславском крае, волость Ижвалта в сотрудничестве с коллегами из Краславского участка реализовали оперативную информацию, в ходе которой проверили состав поезда, сообщает Государственная полиция.

Во время обыска были констатированы упаковки табачных изделий, которые были спрятаны между деревянными поддонами. Всего сотрудники полиции изъяли 145 600 сигарет с акцизными марками Белорусской Республики. В связи с найденным товаром начат уголовный процесс о контрабанде, так же задержаны двое подозреваемых – мужчины 1990 и 1987 года рождения. Следует отметить, что упомянутые персоны попадали в поле зрения полиции в связи с аналогичными преступными деяниями.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 