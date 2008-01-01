В Зилупском крае в пожаре сгорели животные

Новости Происшествия | 17 февраля 2017 | 10:19

Пресс-фото Пресс-фото

17 февраля, ночью, в 2:55 пожарные спасатели спешили на вызов в Зилупский край, волость Залесйе, где, по первичной информации, у жилого дома было видно горение, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прибыв на место происшествия, констатировано, что горит хозяйственное здание площадью 200 кв.м. и в нем обнаружены тела двух сгоревших домашних животных. В 6:01 возгорание было локализировано и продолжались работы по тушению пожара.

В свою очередь, 16 февраля, спасатели помогли человеку, который попал в не приятную ситуацию. В Прейльском крае, волость Пелечу пожарные спасли зажатого человека в машине после аварии.

D-fakti.lv