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Новости Общество | 17 февраля 2017 | 09:15

Ушли в мир иной...

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С 8 февраля по 14 февраля 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.

В мир иной ушли:

Antonovs Vasilijs (04.07.1941 - 11.02.2017)
Apoleonis Gendrihs (24.09.1953 - 29.01.2017)
Bambāne Zinaida (08.03.1935 - 03.02.2017)
Cvetkovs Semjons (06.05.1950 - 09.02.2017)
Daņiļenko Aleksandrs (05.12.1937 - 13.02.2017)
Dementjevs Karps (09.12.1937 - 10.02.2017)
Doida/Doida Vladimirs/Vladimir (15.11.1965 - 10.02.2017)
Fomičovs Andrejs (13.11.1970 - 01.02.2017)
Hamenoka Regīna (11.01.1928 - 14.02.2017)
Ivanova Valentīna (22.05.1933 - 11.02.2017)
Kokina Vanda (10.02.1952 - 13.02.2017)
Meijere Ilga (07.06.1923 - 08.02.2017)
Ozerska Jeļena (05.08.1933 - 08.02.2017)
Pedika Gaļina (01.12.1928 - 09.02.2017)
Prokofjevs Vitauts (07.01.1947 - 08.02.2017)
Rudovska Eleonora (30.03.1929 - 13.02.2017)
Rustkova Zoja (19.10.1932 - 08.02.2017)
Semjonovs Vladimirs (10.11.1949 - 12.02.2017)
Simohina/Simokhina Ņina/Nina (23.11.1927 - 06.02.2017)
Siņica Aleksandrs (07.07.1964 - 08.02.2017)
Ševjakovs Terentijs (25.11.1946 - 12.02.2017)
Šukste Janīna (17.04.1927 - 11.02.2017)
Trifonova Olga (10.02.1975 - 08.02.2017)
Trifonovs Sergejs (20.02.1963 - 08.02.2017)
Žuravļova Zinaīda (20.10.1923 - 09.02.2017)

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