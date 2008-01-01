Пятница, 17 февраля: возможен мокрый снег

Новости Латвия | 17 февраля 2017 | 08:52

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В ближайшие сутки погоду в Латвии будет определять циклон.

Днем он продолжит свой путь по Латвии, и на большей части территории страны пройдут дожди, на востоке — мокрый снег. Ветер умеренный, юго-западный, западный, во второй половине дня сменит направление на северо-западное. Максимальная температура воздуха — +1…+4 градуса.

В Риге — +3... +5 градусов, ожидается дождь, но не исключен и мокрый снег.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM