Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 февраля
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Сегодняшний день может преподнести вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 17 февраля 2017 | 08:52
Пятница, 17 февраля: возможен мокрый снег
В ближайшие сутки погоду в Латвии будет определять циклон.
Днем он продолжит свой путь по Латвии, и на большей части территории страны пройдут дожди, на востоке — мокрый снег. Ветер умеренный, юго-западный, западный, во второй половине дня сменит направление на северо-западное. Максимальная температура воздуха — +1…+4 градуса.
В Риге — +3... +5 градусов, ожидается дождь, но не исключен и мокрый снег.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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