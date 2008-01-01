Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
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Энергии, вами сегодня излучаемой, хватит, чтобы заменить пару электростанций. Однако решить занимающую вас проблему не удастся, пока вы не решитесь попробовать какой-то совершенно новый и абсолютно неожиданный подход.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 16 февраля 2017 | 21:38
Открыта выставка о культурно–историческом наследии графа Платера Зиберга
В фойе Даугавпилсской краевой думы прошло открытие выставки о культурно – историческом наследии графа Платера – Зиберга.
Выставка создана в сотрудничестве с музеем рода Скринду и обществом «Lixten». На выставке можно посмотреть информацию и уникальные, исторические фотографии о жизни графа в волостных усадьбах Даугавпилсского края (Ваболе, Ликсна, Калупе, Ницгале). Уникальные фотографии пришли с архивов музея рода Скринду, Национального музея истории Латвии и музея Рундальского дворца. С этой выставкой и новооткрытыми шестью баннерами начато исследовательское действие у культурно–историческом наследии графа Платера–Зиберга в Даугавпилсском крае.
Музей и общество планирует и в дальнейшем выдать еще 6 баннеров о хозяйственном действии графов и способствование образования в уже упомянутых волостях. Весь февраль и март выставку можно посмотреть на первом этаже Даугавпилсской краевой думы. Эта странствующая выставка, которая будет предложена культурным и образовательным учреждениям Даугавпилсского края.
D-fakti.lv
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