В вагонах с углем спрятали контрабандные сигареты

Новости Происшествия | 16 февраля 2017 | 17:16

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По информации пресс-центра Службы госдоходов (СГД), 14 и 15 февраля на границе предотвращено две попытки провоза табачной контрабанды: в обоих случаях преступники спрятали сигареты в вагонах с углем.

Как отмечают в СГД, 15 февраля сотрудники таможенного пункта Индра при содействии пограничников обнаружили контрабанду в трех грузовых поездах из Белоруссии. Всего изъято 110 400 сигарет "Премьер" и NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

Днем ранее в Зилупе 105 000 нелегальных сигарет "Премьер" нашли под углем в поезде из России. По всем фактам начаты административные и уголовные процессы.

Delfi.lv