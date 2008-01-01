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Новости Спорт | 16 февраля 2017 | 16:36

11 февраля состоялся открытый чемпионат по карате

daugavpilssports.lv

Латвийский открытый чемпионат прошел в трех дисциплинах – СУМО (борьба), КАТА (показательное выступление), КУМИТЭ (двоеборие). Бои судили тренеры Латвийской федерации Карате и судьи из Литвы и России. В общем было завоевано 87 наградных комплекта.

Этот чемпионат собрал 187 спортсменов из 14 Латвийских, Литовских, Белорусских и Российских клубов.

Клуб карате SOCHIN на чемпионате выступил отлично, и мальчики и девочки показали хорошие результаты. Команда SOCHIN впервые выступила в категории KATA Team. Так как клуб SOCHIN был еще и организатором соревнований, а награждать самих себя было бы не справедливо, результаты следующие: 5 место - SHINRI (Елгава), ), 4.место – VOLAT (Минск), 3.место – IPPON (Добеле), 2.место – SAKURA (Резекне), 1.место – Даугавпилсская школа карате.

Организаторы чемпионата - клуб SOCHIN и Латвийская федерация Карате, выражают благодарность за помощь в организации чемпионата Департаменту спорта и молодежи Даугавпилсской думы, своим старшим спортсменам и отцу спортсменкиАндрею Григорьеву.

D-fakti.lv

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