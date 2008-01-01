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Новости Общество | 16 февраля 2017 | 15:49

В Даугавпилсской думе прошел День теней

daugavpils.lv

По всей Латвии прошел уже традиционный день теней. Цель мероприятия – познакомить школьников с требованиями, предъявляемыми к различным профессиям, чтобы помочь молодым людям с выбором карьеры. В этот день тысячи интересующихся отправляются на рабочие места с тем, чтобы вживую ощутить рабочую атмосферу на предприятиях и в учреждениях. Даугавпилсская дума – не исключение. В различные департаменты и отделы самоуправления заявки подали 19 учащихся школ города.

Вопросов было много: от режима рабочего дня до образования, необходимого для того, чтобы руководить городским хозяйством.

Кроме заместителей председателя Даугавпилсской думы трое школьниц оттеняли работу управляющей делами Думы, исполняющей обязанности руководителя Департамента спорта и молодежи Ольги Ессе. Она познакомила своих подопечных со структурой самоуправления, провела экскурсию по зданию и рабочим помещениям.

Своих теней получили и специалисты самоуправления. Большой интерес вызвала работа Департамента городского планирования и строительства, Департамента собственности, Общего отдела, Отдела общественных отношений и маркетинга и других структурных подразделений Думы. Все без исключения отметили заинтересованность школьников, желание вникнуть в суть работы и понимание, что для того, чтобы работа приносила пользу и удовлетворение нужно учиться.

daugavpils.lv

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