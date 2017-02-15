В Даугавпилсе сбили сразу двух пешеходов

Новости Происшествия | 16 февраля 2017 | 15:06

Пресс-фото Пресс-фото

Вчера, 15 февраля, в стране зарегистрировано 67 несчастных случаев, в которых пострадали десять человек. В плане дорожного движения было составлено 627 административных протокола, в их числе 156 за превышение скорости, один за агрессивную езду и два за управление транспортным средством в нетрезвом виде, сообщает Государственная полиция.

15.02.2017 в 17:05, в Даугавпилсе, по улице 18 Новембра.

Мужчина, 1961 г.р., управляя автомобилем CITROEN, наехал на мужчину 1970 г.р. и женщину 1964 г.р., которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пешеходы были доставлены в медицинское учреждение и после медосмотра, отпущены домой.

D-fakti.lv