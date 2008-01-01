Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 февраля
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Новости Латвия | 17 февраля 2017 | 10:28
В Резекне пройдет Масленица-2017
В воскресенье, 26 февраля, в 10:00 в Резекненском городском парке культуры и отдыха будет отмечаться традиционный славянский праздник Масленица, который в этом году украсят приглашенные коллективы из города Великие Луки (Россия).
На проводы зимы и встречу весны, на празднование Масленицы в Резекне ежегодно приглашаются и стар, и мал.
В честь приближающейся Масленицы, Резекненский Дом культуры национальных обществ проводит конкурс «Мое варенье самое вкусное» и призывает принять участие в конкурсе всех сластен, - сообщает Майя Упениеце, специалист по рекламе агентства самоуправления «Резекненский центр культуры и туризма».
До 20 февраля в Дом культуры национальных обществ необходимо принести свое варенье для дегустации (0,7–1 л). Дегустация и голосование состоятся с 21 по 25 февраля, а чествование победителей и участников - 26 февраля в городском парке культуры и отдыха. Дополнительная информация о конкурсе по телефонам 64622182, 26492902.
На концерте 26 февраля в 11.00 выступят четыре творческих коллективов из города Великие Луки (Россия): хореографический ансамбль «Белые росы», вокальный ансамбль «Традиция», уличный театр «Балагуры» и танцевальный коллектив «Золотые пагоны», обещая подарить всем зажигательное праздничное настроение.
В программе праздника также будут игры для детей, конкурсы и розыгрыши, дегустация блюд национальной кухни, будет работать праздничная ярмарка. В заключение праздника – сжигание чучела Масленицы.
По старинным традициям, в прощенное воскресенье все у друг друга просят прощения, а в знак всеобщего прощения сердечно обнимаются и три раза целуют друг друга, чтобы ожидать весну с чистой душой и открытым сердцем.
Вход на Масленицу бесплатный, мероприятие на русском языке.
Программа:
10.00–14.00 Праздничный базар;
11.00–14.00 Концерт;
11.00–14.30 Дегустация национальных блюд;
Награждение победителей конкурса «Мое варенье самое вкусное»;
Конкурсы, игры, розыгрыши, катание на лошадях.
14.00 Сжигание чучела Масленицы.
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