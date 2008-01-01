Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
Гороскоп на день
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Сегодня вы будете душой компании, если, конечно, не предпочтете провести день в гордом одиночестве. Вы можете позволить себе нести любую чепуху, ваши слова лишь развеселят окружающих.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 16 февраля 2017 | 13:52
Краславские школьники получили подарти от польского фонда
14 февраля в школе прошло мероприятие, посвященное дню Св.Валентина. Ученики участвовали в разных конкурсах и играх. В завершение мероприятия были названы главные герои дня: король Дня Валентина и королева Дня Валентина.
В мероприятии участвовал председатель Союза поляков Латвии Ришард Станкевич, который подарил всем ученикам красивые, современные сумки со всеми школьными принадлежностями от польского фонда «Pomoc Polakom na Wschodzie» (Варшава).
Дети дошкольной группы, которые придут 1 сентября 2017 года в 1-ый класс, получат сумки 1 сентября.
Ученики и родители школы выражают большую благодарность польскому фонду «Pomoc Polakom na Wschodzie».
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