Краславские школьники получили подарти от польского фонда

Новости Общество | 16 февраля 2017 | 13:52

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14 февраля в школе прошло мероприятие, посвященное дню Св.Валентина. Ученики участвовали в разных конкурсах и играх. В завершение мероприятия были названы главные герои дня: король Дня Валентина и королева Дня Валентина.

В мероприятии участвовал председатель Союза поляков Латвии Ришард Станкевич, который подарил всем ученикам красивые, современные сумки со всеми школьными принадлежностями от польского фонда «Pomoc Polakom na Wschodzie» (Варшава).

Дети дошкольной группы, которые придут 1 сентября 2017 года в 1-ый класс, получат сумки 1 сентября.

Ученики и родители школы выражают большую благодарность польскому фонду «Pomoc Polakom na Wschodzie».

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