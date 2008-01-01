Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
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Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 16 февраля 2017 | 12:33
В Даугавпилсе откроется большой магазин Lattelecom вне Риги
В пятницу, 17 февраля, в 10:00 в Даугавпилсе в торговом центре Ditton Nams по адресу Циетокшня 60 свои двери откроет магазин Lattelecom, который является большим из тех, которые находятся не в пределах Риги. Просторные помещения площадь. 100 кв.м. позволили увеличить выбор товара на 60%, информирует Ласма Трофимова.
Специалисты магазина Lattelecom обеспечат необходимую поддержку жителям Даугавпилса и предпринимателям для приобретения новой техники и возможность испробовать ее в действии. Сотрудники магазина помогут выбрать услуги Lattelecom для дома и бизнеса и проконсультируют в вопросах.
Посетители могут получить всю необходимую информацию семь дней в неделю с понедельника по субботу с 10:00-20:00 и по воскресеньям с 10:00 до 18:00.
У Латтелекома 17 магазинов, в которых можно протестировать быстрый интернет, убедиться о дополнительных возможностях Интерактивного ТВ и удобством использования других услуг. В ассортименте товара есть самые узнаваемые марки телевизоров, компьютеров, смартфонов и аксессуаров.
D-fakti.lv
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