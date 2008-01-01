Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -2 .. -4 C
- Утро
- -1 .. -3 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- -1 .. 1 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0555 ()
|GBP
|0.85 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|60.9795 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
Кто поможет бездомному Антону?
Ему (назовем его Антоном) в жизни не повезло, потому что в самом юном возрасте остался сиротой; пото ... {2}
2. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 февраля 2017 | 12:00
В Резекне случился пожар повышенной опасности
15 февраля в 16:01 на пульт ГПСС поступил вызов в Резекне на ул. Дзирнаву, где открытым пламенем горел сарай. В пожаре никто не пострадал, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Пожарные спасатели на месте происшествия констатировали, что горит сарай площадью 150 кв.м., рядом постройка площадью70 кв.м. и две легковые машины площадью 10 кв.м. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 22:02.
D-fakti.lv
Добавить комментарий