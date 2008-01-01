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Новости Происшествия | 16 февраля 2017 | 12:00

В Резекне случился пожар повышенной опасности

dni.ru

15 февраля в 16:01 на пульт ГПСС поступил вызов в Резекне на ул. Дзирнаву, где открытым пламенем горел сарай. В пожаре никто не пострадал, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Пожарные спасатели на месте происшествия констатировали, что горит сарай площадью 150 кв.м., рядом постройка площадью70 кв.м. и две легковые машины площадью 10 кв.м. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в 22:02.

D-fakti.lv

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