ДЛРЗ отремонтирует три локомотива для польского предприятия

Новости Экономика | 16 февраля 2017 | 11:27

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Даугавпилсский Локомотиворемонтный завод выиграл конкурс на капитальный ремонт и модернизацию 3-ёх локомотивов "TEM2" по заказу Польского предприятия "PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spóùka", сказано в заявлении компании для биржи "Nasdaq Riga", сообщает ЛЕТА.

В феврале предприятие «Даугавпилсский Локомотиворемонтный Завод» получил первый из трех поездов марки "TEM2" (SM48).

Представители ДЛРЗ указали, что в январе 2017 года эксперты Польского предприятия произвели аудит завода, который позволил убедиться в технологических возможностях завода и его соответствию современным требованиям. Представители компании так же отметили, что Европейский Региональный Фонд Развития (ERAF) инвестировал множество миллионов евро в развитие завода.

«Хотя капитальный ремонт это первый совместный проект завода и Польского предприятия, но уже сейчас проходят переговоры о дальнейшем сотрудничестве, планируется увеличить объем ремонтный работ Железнодорожного передвижного состава, а так же развить другие проекты, связанные с железнодорожной инфраструктурой» добавили представители «Даугавпилсского Локомотиворемонтного завода».

"PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spóùka" – Это крупнейшее Польское предприятие, связанное с железнодорожной инфраструктурой.

Ранее говорилось, что предприятие «Даугавпилсский Локомотиворемонтный завод» за 9 месяцев 2016 года работал с денежным оборотом на сумму 11,195 миллионов евро, что на 9,4% больше чем за такой же период 2015 года, в то время как потери предприятия увеличились на 54,7% и составил 2,491 млн. евро.

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