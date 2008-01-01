Скоро начнется прием заявок на возврат налогов

Новости Латвия | 16 февраля 2017 | 10:58

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Служба государственных доходов (далее в тексте — СГД) обращает внимание, что в этом году годовую декларацию о доходах за 2016 год как в электронном, так и в бумажном формате можно будет подать с 1 марта 2017 года. Только тогда в распоряжении СГД будет вся информация, предоставленная работодателями и другими выплачивающими доход лицами, которая необходима для полноценной обработки представленных деклараций и точного установления суммы переплаченного подоходного налога с населения, подлежащей выплате лицу.

В этом году это особенно важно, поскольку этот год — первый, когда налогоплательщики, общий годовой размер облагаемого дохода которых в 2016 году не превышал 12 000 евро, с 1 марта смогут подать годовую декларацию о доходах для получения переплаченного подоходного налога с населения, который образуется при применении годового дифференцированного необлагаемого минимума.

СГД напоминает, что годовая декларация о доходах за 2016 год должна быть подана в обязательном порядке в период с 1 марта по 1 июня 2017 года теми жителями Латвии, которые:

- вели хозяйственную деятельность (например, являются собственниками индивидуального предприятия, арендуют или сдают в аренду свою собственность, являются собственниками крестьянских хозяйств, получали доходы от профессиональной деятельности и пр.);

- получали доходы за границей (в том числе лица (моряки), нанятые для работы на используемом в международных перевозках судне);

- получали необлагаемые налогом доходы, общая сумма которых в 2016 году превысила 4 000 евро (например, получили доходы от продажи личного имущества);

- получали доходы, которые облагаются 10% налоговой ставкой (например, доходы от дивидендов, доходы от продажи растущего леса или лесоматериалов) и из которых налог не был удержан по месту выплаты дохода,

- получали другие облагаемые налогом доходы, из которых не был удержан налог по месту выплаты, в том числе подарки, полученные от физических лиц, не являющихся родственниками или супругом получателя подарка, которые облагаются подоходным налогом с населения.

В свою очередь, физические лица, которые не ведут хозяйственной деятельности и желают добровольно подать годовую декларацию о доходах за 2016 год для получения переплаченного подоходного налога с населения за оправданные расходы и переплаты налога, которая образуется при применении дифференцированного необлагаемого минимума, могут сделать это с 1 марта 2017 года вплоть до 16 июня 2020 года. Кроме того, в течение всего 2017 года также можно затребовать переплаченный подоходный налог с населения за 2014 и 2015 годы, а до 16 июня 2017 года — еще и за 2013 год.

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