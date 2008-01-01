В Резекне полицейский, возможно, установил под машиной электрическое устройство

Новости Происшествия | 16 февраля 2017 | 10:26

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Сотрудники Резекненской полиции, возможно, причастны к противозаконной деятельности. Об этом порталу Delfi рассказал местный житель Евгений Чижевский.

По его словам, в ночь на понедельник под его машину положили черный сверток, который очень напоминает взрывчатку. Причем сделать это мог местный полицейский Сандрис Юрчс, которого удалось заснять.

На место происшествия прибыл экипаж полиции, который забрал подозрительный сверток. Спустя два дня в полиции подтвердили, что по данному делу начат уголовный процесс. Чижевский пояснил, что события развернулись у его дома в Резекне, на ул. Зилупес.

Чижевский уверен, что к делу причастен местный полицейский Сандрис Юрчс, чей автомобиль он застал рядом со своим домом. Прибывшие стражи порядка зафиксировали его показания, а также забрали из припаркованного подозрительного автомобиля ключи.

Специалист по связям с общественность Латгальского регионального управления полиции Ксения Белова подтвердила факт, что в ночь на 13 февраля на конкретный адрес с ул. Зилупес поступило два сигнала.

После полуночи полицию вызвал мужчина 1977 г.р., который сообщил, что под его машину положили подозрительный предмет. По словам Беловой, "предмет не напоминал взрывчатку, но визуально напоминал устройство электросвязи". В среду вечером в полиции заявили, что это не взрывчатка, а электрическое устройство, не имеющее никакого отношения ко взрывчатым веществам. Устройство направлено на экспертизу.

Второй звонок с этого же адреса был получен около 03.00. Этот же мужчина сообщил о конфликте между ним и сотрудником полиции. Белова пояснила, что полицейский оставил недалеко от дома заявителя свою машину и ночью приехал ее забрать. Более подробной информации об этом ЧП пока больше нет. К расследованию подключилось Бюро внутренней безопасности Госполиции.

В среду вечером начальник Лудзенского участка Госполиции Оскар Точиловскис сказал передаче LNT "Degpunktā", что у следствия три версии произошедшего: Чижевский сам установил устройство под своей машиной, чтобы дискредитировать полицию; устройство установил полицейский; устройство установило некое третье лицо.

Как допускают авторы "Degpunktā", полицейский мог установить на машину Чижевского устройство для слежения за ним, но задумка провалилась. При этом неизвестно, имел ли он право это делать.

Delfi