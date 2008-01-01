Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
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Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 16 февраля 2017 | 09:47
В Латгальской центральной библиотеке пройдет Лаборатория краеведения
23 февраля в 12:00 в помещении мероприятий Латгальской центральной библиотеки состоится Лаборатория краеведения, при поддержке межотраслевой художественной группы SERDE и Государственного фонда культурного капитала. Приглашаются школьники, учителя, библиотекари, работники музеев, местные исследователи и все заинтересованные.
Цель мероприятия пересмотреть и оживить работу краеведения, способствовать самооценке краеведов и к сохранению культурно-исторического наследства. Побудить использовать новые технологии в популяризации исследовательских результатов, а так же оценить и привлечь молодежь к работе краеведов.
Мероприятие планируется провести в течение двух часов. В программе вас ожидает:
- Лекция Иевы Витолы «Исследования и краеведение фольклора в наши дни»;
- лекция Сигне Пуцены «Краеведение для современной аудитории»;
- Дискуссия об актуальных вопросах: как сделать краеведение для современного человека? Какие есть местные ресурсы краеведения, возможности и потребности?
Записаться на мероприятие можно по телефону 65476345 до 22 февраля.
D-fakti.lv
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