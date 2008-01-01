В Латгальской центральной библиотеке пройдет Лаборатория краеведения

Новости Культура | 16 февраля 2017 | 09:47

Пресс-фото ЛЦБ Пресс-фото ЛЦБ

23 февраля в 12:00 в помещении мероприятий Латгальской центральной библиотеки состоится Лаборатория краеведения, при поддержке межотраслевой художественной группы SERDE и Государственного фонда культурного капитала. Приглашаются школьники, учителя, библиотекари, работники музеев, местные исследователи и все заинтересованные.

Цель мероприятия пересмотреть и оживить работу краеведения, способствовать самооценке краеведов и к сохранению культурно-исторического наследства. Побудить использовать новые технологии в популяризации исследовательских результатов, а так же оценить и привлечь молодежь к работе краеведов.

Мероприятие планируется провести в течение двух часов. В программе вас ожидает:

- Лекция Иевы Витолы «Исследования и краеведение фольклора в наши дни»;

- лекция Сигне Пуцены «Краеведение для современной аудитории»;

- Дискуссия об актуальных вопросах: как сделать краеведение для современного человека? Какие есть местные ресурсы краеведения, возможности и потребности?

Записаться на мероприятие можно по телефону 65476345 до 22 февраля.

D-fakti.lv