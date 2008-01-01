Интервью
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Точка зрения
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16 февраля
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 февраля 2017 | 09:07
Полиция ищет законных владельцев велосипедов
Сотрудники полиции Восточного отдела Даугавпилсского участка управления Латгальского региона ищут законных владельцев велосипедов изображенных на фотографиях. Во время проверки правоохранительные органы у многих задержанных лиц нашли велосипеды, происхождение которых задержанные не смогли объяснить, сообщает Государственная полиция.
Сотрудники Восточного отдела Даугавпилсского участка просят отозваться владельцев изображенных велосипедов, позвонив по номеру 654 56888, или обратиться лично в полицейский участок по ул. Добелес 2.
Полиция напоминает о важности регистрации велосипедов, таким образом, сотрудники полиции уточнят владельца найденного ворованного велосипеда и привлекут к ответственности человека, который совершил кражу. Зарегистрировать велосипед можно на страничке регистра в CSDD .
С фотографиями найденных велосипедов можно ознакомиться по ссылке.
D-fakti.lv
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