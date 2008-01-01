Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
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Хорошенько подумайте прежде, чем поддаваться общим настроениям. Возможно, сегодня вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 16 февраля 2017 | 08:51
Четверг, 16 февраля: будет облачно, с прояснениями
Днем погоду определит южная переферия циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
К вечеру в Курземе возможен небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер умеренный, южный, юго-западный.
Максимальная температура воздуха +1…+6 градусов.
В столице также без осадков, а воздух прогреется до +4...+6 градусов.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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