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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 февраля

День провозглашения Литовской Республики

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Новости Латвия | 16 февраля 2017 | 08:51

Четверг, 16 февраля: будет облачно, с прояснениями

radikal.ru

Днем погоду определит южная переферия циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.

К вечеру в Курземе возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер умеренный, южный, юго-западный.

Максимальная температура воздуха +1…+6 градусов.

В столице также без осадков, а воздух прогреется до +4...+6 градусов.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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