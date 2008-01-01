Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 февраля
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Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 15 февраля 2017 | 20:58
“Ielu vingrošana” приглашает помериться силой
25 февраля в Даугавпилсе, в торговом центре «Диттон намс» пройдет мероприятие „Winter Worcout Contest 2017”. В программе вас ожидает 4 дисциплины, а так же зрительский конкурс. У вас будет возможность получить ценные призы и насладиться особой атмосферой мероприятия!
Программа мероприятия:
11:00 Регистрация участников
12:00 «Лестница» на подтягивание
13:00 Троеборье
14:00 Соревнования для девушек
15:00 Соревнования по уличной гимнастике „Free style’’
16:00 Награждение
Принять участие в мероприятии может любой желающий, не зависимо от возраста. Организатором является молодежное спортивное общество "Ielu vingrošana".
Мероприятие состоится в рамках финансированной программы Даугавпилсской думы.
В конце соревнований вас ждет сюрприз!
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