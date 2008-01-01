“Ielu vingrošana” приглашает помериться силой

Новости Спорт | 15 февраля 2017 | 20:58

jaunatne.daugavpils.lv jaunatne.daugavpils.lv

25 февраля в Даугавпилсе, в торговом центре «Диттон намс» пройдет мероприятие „Winter Worcout Contest 2017”. В программе вас ожидает 4 дисциплины, а так же зрительский конкурс. У вас будет возможность получить ценные призы и насладиться особой атмосферой мероприятия!

Программа мероприятия:

11:00 Регистрация участников

12:00 «Лестница» на подтягивание

13:00 Троеборье

14:00 Соревнования для девушек

15:00 Соревнования по уличной гимнастике „Free style’’

16:00 Награждение

Принять участие в мероприятии может любой желающий, не зависимо от возраста. Организатором является молодежное спортивное общество "Ielu vingrošana".

Мероприятие состоится в рамках финансированной программы Даугавпилсской думы.

В конце соревнований вас ждет сюрприз!