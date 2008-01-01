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Новости Культура | 15 февраля 2017 | 20:32

В центре Ротко можно встретиться с художниками

daugavpils.lv

В понедельник, 27 февраля, с 11 до 14 часов дня в Даугавпилсском арт-центре им. Марко Ротко состоится встреча и дискуссия с профессиональными художниками из Франции и Дании.

Французский художник Патрик Пелтье (Patrick Peltier), у которого в центре Ротко сейчас проходит выставка скульптур «Возрождение», приглашает заинтересованных искусством на разговор и дискуссию об искусстве скульптур и о просмотренных работах на личной выставке. В свою очередь латышская художница Линда Зивере, которая в настоящее время проживает и творчески трудится в Дании, приглашает не только на диалоговый разговор, но и на экспериментальную художественную мастерскую, где у каждого будет возможность выразить себя под руководством художницы.

Обе встречи пройдут на латышском языке. Вход бесплатный. Во время встречи можно бесплатно посмотреть выставки в центре Ротко сектор С.

В программе:
11:00 – 12:30 Встреча с Патриком Пелтье
12:30 – 14:00 Встреча с Линдой Зивери.

Заранее записаться можно по э-почте baiba.priedite@daugavpils.lv или по тел. 65430273.

D-fakti.lv

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