Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 февраля
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Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 15 февраля 2017 | 20:32
В центре Ротко можно встретиться с художниками
В понедельник, 27 февраля, с 11 до 14 часов дня в Даугавпилсском арт-центре им. Марко Ротко состоится встреча и дискуссия с профессиональными художниками из Франции и Дании.
Французский художник Патрик Пелтье (Patrick Peltier), у которого в центре Ротко сейчас проходит выставка скульптур «Возрождение», приглашает заинтересованных искусством на разговор и дискуссию об искусстве скульптур и о просмотренных работах на личной выставке. В свою очередь латышская художница Линда Зивере, которая в настоящее время проживает и творчески трудится в Дании, приглашает не только на диалоговый разговор, но и на экспериментальную художественную мастерскую, где у каждого будет возможность выразить себя под руководством художницы.
Обе встречи пройдут на латышском языке. Вход бесплатный. Во время встречи можно бесплатно посмотреть выставки в центре Ротко сектор С.
В программе:
11:00 – 12:30 Встреча с Патриком Пелтье
12:30 – 14:00 Встреча с Линдой Зивери.
Заранее записаться можно по э-почте baiba.priedite@daugavpils.lv или по тел. 65430273.
D-fakti.lv
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