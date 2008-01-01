Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 февраля
Именины:
Алоизс, Алвис, Олафс, Олавс
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Инстинкту, безусловно, следует доверять, но следовать только ему - неразумно, не до такой степени он у вас развит. Вежливо выслушайте советы, вам подаваемые, но не просите о них сами.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -3 .. -5 C
- Утро
- -7 .. -9 C
- День
- 1 .. 3 C
- Вечер
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0623 ()
|GBP
|0.851 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|60.9409 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Зимние радости для Вас – это
Популярные статьи
В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека
Сегодня в Даугавпилсе в квартире, не оснащенной дымовым детектором, погибли два человека, сообщает Г ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Автобусы и трамваи {143}
5. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка
6. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}
8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 15 февраля 2017 | 19:39
В среду в Латвии побиты четыре температурных рекорда
В среду на четырех станциях метеонаблюдений в Латвии побит рекорд максимально высокой температуры воздуха на 15 февраля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сообщает LETA.
На части территории Земгале, где весь день сохранялся туман, температура воздуха не превысила нулевой отметки, а в Латгале, Селии, на большей части Видземе и местами на западном морском побережье Курземе воздух прогрелся до +4…+7 градусов.
Температурный рекорд для 15 февраля побит в Даугавпилсе, где столбик термометра поднялся до отметки +4,7 градуса, в Зосени, где воздух прогрелся до +6,4 градуса, в Алуксне и Скривери, где потеплело до +6,7 градуса.
При этом в Алуксне побит температурный рекорд второй декады февраля — в 1995 году там было зафиксировано +6 градусов.
По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в Латвии местами тоже достигнет +7 градусов, теплее всего будет в Курземе, Земгале и Риге.
В среду вечером температура воздуха опустилась до +2…-3 градусов, во многих местах в западной и центральной части страны сохраняется туман, на дорогах возможно обледенение.
Добавить комментарий