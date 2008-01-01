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Новости Латвия | 15 февраля 2017 | 19:39

В среду в Латвии побиты четыре температурных рекорда

Пресс-фото

В среду на четырех станциях метеонаблюдений в Латвии побит рекорд максимально высокой температуры воздуха на 15 февраля, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сообщает LETA.

На части территории Земгале, где весь день сохранялся туман, температура воздуха не превысила нулевой отметки, а в Латгале, Селии, на большей части Видземе и местами на западном морском побережье Курземе воздух прогрелся до +4…+7 градусов.

Температурный рекорд для 15 февраля побит в Даугавпилсе, где столбик термометра поднялся до отметки +4,7 градуса, в Зосени, где воздух прогрелся до +6,4 градуса, в Алуксне и Скривери, где потеплело до +6,7 градуса.

При этом в Алуксне побит температурный рекорд второй декады февраля — в 1995 году там было зафиксировано +6 градусов.

По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в Латвии местами тоже достигнет +7 градусов, теплее всего будет в Курземе, Земгале и Риге.

В среду вечером температура воздуха опустилась до +2…-3 градусов, во многих местах в западной и центральной части страны сохраняется туман, на дорогах возможно обледенение.

Delfi

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