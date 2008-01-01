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Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае, они вас со свету сживут.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 15 февраля 2017 | 19:02
В Даугавпилсе встретят Боярыню-Масленицу
25 февраля в Даугавпилсе будут праздновать Широкую Масленицу. Народное гулянье развернется на площади Виенибас с 12 часов. Фольклорный концерт, угощение блинами и другими лакомствами, русские игры и забавы, традиционное сжигание чучела Масленицы – в программе, подготовленной Центром русской культуры. Гость праздника – профессиональный творческий коллектив «Любо-мило» из России.
В старину говорили: «Приезжает честная Масленица, широкая боярыня... на горах покататься, в блинах поваляться». Всенародно любимый, яркий и шумный праздник «Масленица» пройдет в Даугавпилсе на площади Виенибас. Здесь задорные скоморохи театра-студии «Русский дом» со сцены будут зазывать народ с шутками да прибаутками, закружится разноцветное масленичное колесо. Здесь будут звучать русские, латышские, белорусские, украинские песни в исполнении творческих коллективов национальных центров культуры. Увлекательная игровая программа захватит и детей, и взрослых. Кто сорвет призы с масленичного столба? Кто победит в битве подушками? Что подарит детям «колодец счастья»? Кто унесет неожиданный сувенир с потешных торгов? Эти ответы можно узнать только на Масленице.
Сфотографироваться в русском костюме будет очень просто в «народном фотоателье», а ребята смогут бесплатно покататься в праздничной повозке с лошадкой.
И какая же Масленица без блинов, так похожих на солнце? Тонкими блинчиками по рецепту директора ЦРК Героиды Ивановны Богдановой, а также кашей, ухой, сладким чаем и пирожками народ будут угощать сотрудники Центра русской культуры. Для тех, кому захочется дополнительно перекусить на свежем воздухе, торговцы предложат свою продукцию, но уже за плату.
Желанный гость Масленицы - профессиональный творческий коллектив «Любо-мило» из Москвы. Молодые талантливые вокалисты в красочных народных костюмах, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, везут в Даугавпилс специальную программу, где пересекается самобытное народное творчество с современными элементами.
Кульминация праздника по традиции – сжигание соломенной куклы, символические проводы зимы. В прошлом году в Даугавпилсе сожгли чучело высотой пять метров, и сейчас в Русском доме готовится к выходу в народ такая же большая и пышная кукла, обряженная в женские одежды. По старинной примете, чем выше горит огонь, тем быстрее придет тепло.
Встречаемся 25 февраля в полдень на площади Виенибас на праздновании Масленицы!
Центр русской культуры
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