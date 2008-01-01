В Даугавпилсском легочном центре открылась капелла

Новости Общество | 15 февраля 2017 | 18:20

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Место, где человек может помолиться, не привлекая внимания посторонних людей, - это не только храм. Межконфессиональная капелла открылась в Легочном центре Даугавпилсской региональной больницы.

Скульптурное изображение Богородицы с младенцем, распятие на стене – вот и все скромное убранство этого помещение. Но для верующего человека очень важно иметь возможность совершить молитву в подходящей для этого обстановке. В Даугавпилсской региональной больнице на первом этаже тоже находится капелла. Каждую среду в 15.00 священник служит Святую Мессу. Есть капелла и в психоневрологической больнице. Подобные религиозные атрибуты все чаще появляются и в учебных заведениях, например, в Даугавпилсском университете и Строительном техникуме.

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