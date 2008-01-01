Резекненцы привезли награды из Тарту и Даугавпилса

Новости Общество | 15 февраля 2017 | 16:44

На прошедших выходных, с 11 по 12 февраля в Тарту (Эстония) прошли международные соревнования по плаванию “Madwave Challenge LC”, в которых стартовал воспитанник Резекненской ДЮСШ Максим Пельня под руководством тренера Сергея Кудрявцева.

Максим занял первое место, соревнуясь в стиле баттерфляй (100 метров за 0:57,88) и третье место, соревнуясь в стиле баттерфляй (50 метров за 26,21).



За неделю до этого, 4 февраля воспитанники Резекненской ДЮСШ участвовали в открытом чемпионате Даугавпилса по плаванию. Соревнования проходили в двух возрастных группах.

Победители из группы юных участников (2004 год и младше):

Дайнис Кудрявцев – 1 место (100 метров в свободном стиле - 1:10,88) и 2 место (100 метров на спине - 1:17,72);

Олег Михайлов - 1 место (100 метров брасом -1:33,81) и 2 место (50 метров в стиле баттерфляй - 0:36,75);

Андрей Михайлов – 3 место (50 метров в стиле баттерфляй -0:43,27);

Роман Воробьёв – 4 место (100 метров в свободном стиле -1:15,06) и 4 место (100 метров на спине - (1:27,46);

Сабине Юпатова – 6 место (100 метров в свободном стиле -1:23,90) и 7 место (50 метров в стиле баттерфляй -0:52,06).

Победители в старшей возрастной группе (2003 год рождения и старше):

Максим Пельня - 1 место (100 метров в стиле баттерфляй - 0:57,84) и 2 место (200 метров в свободном стиле - 2:01,56);

Илья Данилов – 2 место (200 метров брасом - 2:41,50);

Глеб Бондарев – 2 место (200 метров на спине - 2:33,37);

Анастасия Мишарина - 3 место (100 метров брасом -1:44,30);

Никита Шарапов – 5 место (200 метров в свободном стиле - 2:14,50);

Павел Кудрявцев – 5 место (200 метров брасом -2:59,30);

Дмитрий Мишарин – 5 место (100 метров в стиле баттерфляй 1:16,44).

Резекненская команда (Н. Шарапов, Г. Бондарев, П. Кудрявцев, И. Данилов) заняла третье место в эстафете 4x100 м в свободном стиле - (4:12,69).

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