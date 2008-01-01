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Источник: ignio.com
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Новости Общество | 15 февраля 2017 | 16:44
Резекненцы привезли награды из Тарту и Даугавпилса
На прошедших выходных, с 11 по 12 февраля в Тарту (Эстония) прошли международные соревнования по плаванию “Madwave Challenge LC”, в которых стартовал воспитанник Резекненской ДЮСШ Максим Пельня под руководством тренера Сергея Кудрявцева.
Максим занял первое место, соревнуясь в стиле баттерфляй (100 метров за 0:57,88) и третье место, соревнуясь в стиле баттерфляй (50 метров за 26,21).
За неделю до этого, 4 февраля воспитанники Резекненской ДЮСШ участвовали в открытом чемпионате Даугавпилса по плаванию. Соревнования проходили в двух возрастных группах.
Победители из группы юных участников (2004 год и младше):
Дайнис Кудрявцев – 1 место (100 метров в свободном стиле - 1:10,88) и 2 место (100 метров на спине - 1:17,72);
Олег Михайлов - 1 место (100 метров брасом -1:33,81) и 2 место (50 метров в стиле баттерфляй - 0:36,75);
Андрей Михайлов – 3 место (50 метров в стиле баттерфляй -0:43,27);
Роман Воробьёв – 4 место (100 метров в свободном стиле -1:15,06) и 4 место (100 метров на спине - (1:27,46);
Сабине Юпатова – 6 место (100 метров в свободном стиле -1:23,90) и 7 место (50 метров в стиле баттерфляй -0:52,06).
Победители в старшей возрастной группе (2003 год рождения и старше):
Максим Пельня - 1 место (100 метров в стиле баттерфляй - 0:57,84) и 2 место (200 метров в свободном стиле - 2:01,56);
Илья Данилов – 2 место (200 метров брасом - 2:41,50);
Глеб Бондарев – 2 место (200 метров на спине - 2:33,37);
Анастасия Мишарина - 3 место (100 метров брасом -1:44,30);
Никита Шарапов – 5 место (200 метров в свободном стиле - 2:14,50);
Павел Кудрявцев – 5 место (200 метров брасом -2:59,30);
Дмитрий Мишарин – 5 место (100 метров в стиле баттерфляй 1:16,44).
Резекненская команда (Н. Шарапов, Г. Бондарев, П. Кудрявцев, И. Данилов) заняла третье место в эстафете 4x100 м в свободном стиле - (4:12,69).
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