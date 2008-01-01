Программа грантов «Импульс» в действии: реализован 20-й проект

Новости Общество | 15 февраля 2017 | 16:09

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14 февраля, в День влюблённых, в Даугавпилсе открылась первая и пока единственная в городе детская парикмахерская-салон красоты “BUBA”. Проект реализован благодаря программе грантов «Импульс», которую на протяжении трёх лет Даугавпилсская городская думы осуществляет в сотрудничестве с Даугавпилсским филиалом “Swedbank”. За это время финансовую поддержку получили 27 бизнес-идей молодых предпринимателей, из них 8 – в прошлом году. Первой свою задумку в короткие сроки сумела воплотить Ивета Сусейя.

Детская парикмахерская предлагает услуги в особо благоприятной для детей среде – профессионально оформленный, детально продуманный и безопасный салон красоты. Помещение радует необычными атрибутами, разнообразными аксессуарами и яркими красками. Для ребятишек оборудована отдельная игровая комната, так что скучать в ожидании очереди им не придётся.

Услугами салона могут воспользоваться и взрослые. У них здесь своя парикмахерская, расположенная на цокольном этаже здания по ул. Лачплеша,22. Председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя Даугавпилсской думы Петерис Дзалбе отметил, что, оценивая присланные заявки, предпочтение было отдано начинающим коммерсантам, которые смогли уверить в жизнеспособности своих идей, возможности дальнейшего развития бизнеса. Говоря об этом проекте, партнёры по программе грантов «Импульс», убедились в правильности своего выбора: вложенные средства с лихвой оправдались.

Даугавпилсское самоуправление приглашает молодых предпринимателей к участию в программе грантов «Импульс 2017». Заявки можно подавать, начиная с 20 апреля. Следите за информацией на сайте городской Думы.

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