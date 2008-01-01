Новости Латвия | 15 февраля 2017 | 14:48

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В преддверии дня святого Валентина, 13-го февраля, в Краславе состоялся первый открытый урок традиционного индийского танца Бхаратанатьям. Его организовали общества «Центр Развития Человека» и «Краславский Клуб Мам».

Занятие провела гостья из Риги, известный хореограф и танцовщица - Лариса Подскочая, руководительница Центра традиционного индийского танца «Bharata» (www.bharata.lv).

Традиции индийского танца несколько тысячелетий. Танец выражается в ритмичных движениях, основу которых составляет согласованная работа рук и ног. Второй аспект - выразительный танец-пантомима. Эта форма танца использует язык жестов и мимики для передачи поэтического или эмоционального смысла. Динамически этот аспект танца опирается на ритмичные походки и переходы.

В ходе мастер-класса группа участников, состоящая из жителей Краславы и края, увлеченно осваивала ритмичную походку, подключая движение рук и глаз. В мероприятии участвовали также мужчины, которым пришлось серьезно поработать над гибкостью пальцев и своей артистичностью.

Завершилось это уникальное мероприятие показательным выступлением Ларисы Подскочей. Она продемонстрировала 3 вида танцевальных композиций – от ритмической до орнаментальной. Бурные аплодисменты зрителей и участников встречи подчеркнули восхищение высочайшим уровнем исполнения мирового уровня уроженки Латгалии.

С удивлением выяснилась тесная родственная связь Ларисы Подскочей с Латгалией. Отец Ларисы – Антон Бернардович Подскочий – уроженец поселка Константинова. А мамина линия Ларисы – из Резекне.

Программа визита в Латгалию получилась достаточно насыщенной, и индийское танцевальное искусство увидели не только в Краславе, но и в Робежниеках, где в субботу 11 февраля прошел совместный урок группы йоги и восточного танца.

Воскресенье было отдано Резекне, где в помещениях частной музыкальной школы Зане Лудборжи и при непосредственном участии ее директора прошел мастер-класс индийского танца в стиле Бхаратанатьям и концертная программа ансамбля «Лехаим». Получился полноценный творческий фестиваль индийской и израильской культуры.

Утром в понедельник 13 февраля танцевальный коллектив сениоров «Labvakar” из Индры мужественно осваивал 28 жестов пальцами рук (мудр), которые используются в индийском танце для передачи эмоций и сюжета. Общее восхищение вызвал жест обоих рук, который в Индии дословно обозначает «Индра».

В этот же день воспитанники Лидии Трушеле из Индрской художественной школы тоже изучали с Ларисой Подскочей жесты рук и различные виды походки стиля Бхаратанатьям. Очень помогала ребятам отличная предварительная подготовка на регулярных занятиях в художественной школе. Хоть физическая нагрузка в индийских танцах не шуточная, все справились и в завершение урока посмотрели танцевальную композицию по мотивам индийских сказок.

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