РТА примет участие в выставке «Школа 2017»

Новости Латвия | 15 февраля 2017 | 14:17

М. Юстс М. Юстс

С 24 по 26 февраля в международном выставочном центре «Кипсала» пройдёт выставка «Школа 2017».

Все, кто планирует учиться в Резекненской технологической академии (РТА), смогут узнать много полезной информации, - сообщают представители общественных отношений РТА.

На стенде РТА будет представлена информация о программах для поступления , бюджетных местах , условиях приёма , общежитии , возможностях учиться и проходить практику за границей и особенностях студенческой жизни .

О том, насколько увлекательна жизнь студентов РТА, расскажут они сами .

На выставке также будет представлена работа 3D-принтеров , прототипы реальных устройств и роботы , созданные студентами , которые обучаются в РТА по программе « Мехатроника ».



Также можно будет участвовать в конкурсах , и получать призы !



Время работы выставки :

24 февраля 10.00–18.00



25 февраля 10.00–18.00



26 февраля 10.00–17.00

rezekneszinas.lv