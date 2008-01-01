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Новости Латвия | 15 февраля 2017 | 14:17

РТА примет участие в выставке «Школа 2017»

М. Юстс

С 24 по 26 февраля в международном выставочном центре «Кипсала» пройдёт выставка «Школа 2017».

Все, кто планирует учиться в Резекненской технологической академии (РТА), смогут узнать много полезной информации, - сообщают представители общественных отношений РТА.

На стенде РТА будет представлена информация о программах для поступления, бюджетных местах, условиях приёма, общежитии, возможностях учиться и проходить практику за границей и особенностях студенческой жизни.
 
О том, насколько увлекательна жизнь студентов РТА, расскажут они сами.
 
На выставке также будет представлена работа 3D-принтеров, прототипы реальных устройств и роботы, созданные студентами, которые обучаются в РТА по программе «Мехатроника».

Также можно будет участвовать в конкурсах, и получать призы!

Время работы выставки:
 
24 февраля 10.00–18.00
 
25 февраля 10.00–18.00
 

26 февраля 10.00–17.00

rezekneszinas.lv

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