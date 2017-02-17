Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 февраля
Именины:
Алоизс, Алвис, Олафс, Олавс
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Сегодня вы будете способны превратить самые тривиальные слова в изысканный сонет. Если вам удастся еще и слушателя найти соответствующего - проблема "где и с кем провести субботний вечер" будет решена. Возможно, навсегда.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 февраля 2017 | 13:18
14 февраля было зарегистрировано 3 брака
В Даугавпилсском ЗАГСе каждый год, в День святого Валентина есть пары, которые хотят зарегестрировать брак, именно в этот романтический день. В этом году, 14 февраля, кольцами обменялись 3 новые пары.
Молодожены мотивировали это романтикой, любовью, и чтобы это число всегда было в памяти и каждый год этот день был связан именно с их бракосочетанием.
Руководитель ЗАГСа Хелена Солдатенок рассказала, что есть много таких счастливых дат, которые выбирают новобрачные. Например, в эту пятницу брак будут регистрировать 10 пар, потому что 17.02.17 для них это значимая дата. Для сравнения – в субботу только 2 пары.
Остается только пожелать, чтобы эти даты были бы по настоящему удачными в начале нового пути и семьи были сильные и счастливые.
D-fakti.lv
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