14 февраля было зарегистрировано 3 брака

Новости Общество | 15 февраля 2017 | 13:18

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В Даугавпилсском ЗАГСе каждый год, в День святого Валентина есть пары, которые хотят зарегестрировать брак, именно в этот романтический день. В этом году, 14 февраля, кольцами обменялись 3 новые пары.

Молодожены мотивировали это романтикой, любовью, и чтобы это число всегда было в памяти и каждый год этот день был связан именно с их бракосочетанием.

Руководитель ЗАГСа Хелена Солдатенок рассказала, что есть много таких счастливых дат, которые выбирают новобрачные. Например, в эту пятницу брак будут регистрировать 10 пар, потому что 17.02.17 для них это значимая дата. Для сравнения – в субботу только 2 пары.

Остается только пожелать, чтобы эти даты были бы по настоящему удачными в начале нового пути и семьи были сильные и счастливые.

D-fakti.lv