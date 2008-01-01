Прошёл открытый чемпионат Резекне по шахматам

Новости Спорт | 15 февраля 2017 | 11:58

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11 – 12 февраля в Резекне состоялся открытый чемпионат города. В турнире приняли участие 34 шахматиста. Наш город был представлен 9-ю игроками. Организатором поездки был представитель шахматного клуба DAUGAVA CHESS Андрей Хоробрый. Турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 50 мин. + 10 сек. на ход.

Победителем стал мастер ФИДЕ из РезекнеА. Староститс, который набрал 6,5 очков. Второе место у национального мастера О. Индричанса (Резекне) – 6 очков, а третье место занял кандидат в мастера из Даугавпилса Н. Шконда – 5 очков. Также хорошие результаты из даугавпилчан показали В. Пунтус (4,5 очков, 4 место и лучший среди ветеранов) и С. Домбровска (4,5 очков, 5 место и лучший результат среди женщин). Второе место среди юниоров до 18 лет у Д. Хороброго – 4 очка.

Победители и призёры были награждены медалями и дипломами, а также призами.

Шахматный клуб DAUGAVACHESS приглашает любителей шахмат принять участие в турнире по быстрым шахматам, который состоится 18 февраля 2017 года в помещении служебной гостинице по адресу ул. Парадес 11. Подробную информацию о турнире можно получить на официальном сайте Латвийской шахматной федерации и по телефонам 29523665 , 22130585 .

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