Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 февраля
Именины:
Алоизс, Алвис, Олафс, Олавс
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Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь этот приступ купировать.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 15 февраля 2017 | 11:55
В пожаре в Лудзе погибла женщина
14 февраля ГПСС получили вызов в Лудзу, где возник пожар в одноэтажном жилом доме, погибла женщина, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В 17:19 ГПСС получили вызов на ул. Талавияс в Лудзе, где возник пожар в одноэтажном жилом доме. Попав на место происшествие, пожарные констатировали, что горит комната здания и коридор площадью в 5 кв.м. В пожаре гибла примерно 86-летняя женщина. В 19:05 пожар был ликвидирован.
D-fakti.lv
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