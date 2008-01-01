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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

15 февраля

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Сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ не слишком оправданной ревности. Если вы не хотите потерять того, кого собираетесь ревновать, постарайтесь этот приступ купировать.

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Новости Происшествия | 15 февраля 2017 | 11:55

В пожаре в Лудзе погибла женщина

Пресс-фото

14 февраля ГПСС получили вызов в Лудзу, где возник пожар в одноэтажном жилом доме, погибла женщина, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В 17:19 ГПСС получили вызов на ул. Талавияс в Лудзе, где возник пожар в одноэтажном жилом доме. Попав на место происшествие, пожарные констатировали, что горит комната здания и коридор площадью в 5 кв.м. В пожаре гибла примерно 86-летняя женщина. В 19:05 пожар был ликвидирован.

D-fakti.lv

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