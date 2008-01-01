Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
15 февраля
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Алоизс, Алвис, Олафс, Олавс
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Сегодня у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Используйте имеющиеся, пока на них кто-нибудь не позарился.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 15 февраля 2017 | 11:53
Посмотри выставку и участвуй в творческих мастерских
В Даугавпилсском арт–центре им. Ротко организованы творческие мастерские для детей и семьи.
Зима ещё не закончилась и весна тоже ещё не пришла, это подходящая время, что бы проводить время творчески и интересно в какой-нибудь творческой мастерской организованной в центре им. Ротко. До творческой работы в мастерской, каждому будет дана возможность, без дополнительной платы, осмотреть и подчерпнуть вдохновение в одной из шести новооткрытых для выставок авторского отбора современной графики Латвии "Графика".
Творческие мастерские:
24 февраля 17:00 – 19:00 Художественная мастерская для детей. Мастерскую ведёт художница Байба Приедите. Плата для участия 2.50 EUR
3 марта 17:00 – 19:00 Мастерская графики для семьи. Мастерскую ведёт художник Марис Чакча. Плата для участия 2.50 EUR
В мастерских количество мест ограничено, поэтому обязательно записаться для участия написав на эл. почту baiba.priedite@daugavpils.lv или позвонить по телефону 65430273.
D-fakti.lv
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