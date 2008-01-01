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Новости Культура | 15 февраля 2017 | 11:50

Центр им. Ротко приглашает на концерт саксофонов

Пресс-фото

Отмечая 20–летие института Франции в Латвии, 26 февраля в 15:00 в концертном зале Даугавпилсского арт–центра им. Ротко прозвучит концерт Рижского квартета Саксофонов и Жана Пьера Баралиоли (Франция).

В Даугавпилсском арт–центре им. Ротко в рамках 10 Международного фестиваля Saxophonia, в честь годовщины института Франции, будет гостить Рижский квартет Саксофонов основателя фестиваля и художественного руководителя Атиса Симаниса, в общей программе с французским саксофонистом, крёстным отцом фестиваля Жаном Пьером Баралиоли (Jean-Pierre Baraglioli).

Фестиваль Saxophonia стал местом встречи для всех любителей саксофона и музыки. Фестиваль, который объединяет классическую и популярную музыку, джаз и мировую музыку, самый значимый музыкальный фестиваль в Европе посвящённый саксофону.

Жан Пьер Баралиоли родился в 1957 году в Париже, игру на саксофоне начал осваивать в 10-летнем возрасте. Ж. П. Баралиолилауреат приза Национального Саксофона, Парижского Международного конкурса, фонда Ехуди Менухина, участник множество музыкальных коллективов и ансамблей. Как солист оркестра Concerts Colonne и до окончания 2013 года Orchestre de la Garde Républicaine de Paris, Ж. П. Баралиоли был регулярно приглашён погостить во многих местах мира и как солист, и как преподаватель.

Количество мест на концерте ограничено. Вход по пригласительным. Пригласительные можно заказать в центре им. Ротко по телефону: 65430273 или написав на эл. почту: inita.paegle@daugavpils.lv.

27 февраля в 10:00 в ДУ пройдёт мастер-класс музыканта Ж. П. Баралиоли.

D-fakti.lv

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