Молодежь U12 сравнила силы с Ростовом и Киевским «Динамо»

Новости Спорт | 15 февраля 2017 | 17:17

Пресс-фото Пресс-фото

Футболисты клуба BFC “Daugavpils” 2005 года рождения получили очень ценный международный опыт игры. На протяжении 4 дней они соревновались в турнире “Dinamo Cup”, где получили возможность сыграть против молодежных академий Восточной Европы , сообщает Наурис Мацкевич.

Под руководством Ивана Максимчука и Александра Опекунова даугавпилчане ранним субботним утром отправились в Минск, где с 15 командами из Белоруссии, России, Украины, Молдовы и Литвы боролись за победу «Dinamo Cup». Наша команда 2005 года рождения была разыграна в одной группе с Киевским «Динамо», со второй командой Минского «Динамо» и чемпионами прошлого года Калининградом. В первой игре Киев обыграл Калининград со счетом 3:2, в свою очередь даугавпилчане сыграли 1:1 с Минском.

Во второй игре Даугавпилс сенсационно обыграл Калининград со счетом 1:0, что одновременно, практически, гарантировало попадание команды в четверть финала. Калининград за неудачу реабилитировался разгромом Минска, но вытолкнуть Даугавпилс со второго места не было возможности. Наша команда в заключительной групповой игре сдалась главному фавориту Киеву со счетом 0:2, и заняла второе место в группе с 4 пунктами.

В четверть финале Даугавпилс боролся с одним из главных фаворитов Ростовом. К сожалению, Ростов одержал успех со счетом 4:0. Все голы были забиты в первом тайме. В полуфинале Ростов сдался Московским «Динамо» со счетом 0:3, к тому же в конце игры между командами была массовая драка, в которую вмешались как тренера, так и судьи.

В финале чемпионата Московская команда признала успех молодых талантов Краснодара, но Ростов занял третье место, разгромив Минское «Динамо» со счетом 3:0.

Даугавпилс в маленьком полуфинале за борьбу 5-8 места была в 10 секундах от победы над командой Минска, но ошибка привела к счету 3:3. Наши футболисты боролись за 7 место, команда Минска закончила турнир на 5 месте.

Повторная встреча с Киевским «Динамо» в этот раз оказалась неудачной, и пришлось смириться с поражением 1:5, а так же 8 местом в общем зачете.

В четверг, 16 февраля, команда 2006 года рождения отправится в Минск на международный турнир «Наше будущее».

D-fakti.lv