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Сегодня наитяжелейшей проблемой может стать решение вопроса о выборе цвета носового платка. Остальное затруднений вызывать не должно.

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Новости Латвия | 15 февраля 2017 | 09:06

Среда, 15 февраля: ожидается оттепель

flickr.com

В ближайшие сутки в Латвии сохранится влияние антициклона и почти весенней, солнечной погоды.

Погода ожидается безветренная, солнечная и сухая. Оттепель.
Воздух прогреется от 0 до +4 градусов.

LSM

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