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Новости Спорт | 14 февраля 2017 | 20:22
Даугавпилсские юниоры участвовали в чемпионатах по легкой атлетике
В конце прошлой недели Даугавпилсские легкоатлеты поехали в Ригу, где проходили Рижский открытый чемпионат по легкой атлетике для юниоров и взрослых и Латвийский чемпионат по легкой атлетике U14.
В субботу и в пятницу (10 и 11 февраля) - за неделю до Латвийского чемпионата в Рижском спортивном манеже происходил открытый чемпионат столицы в помещениях. В двух днях соревнований в нескольких дисциплинах были достигнуты лучшие результаты в сезоне и исправлен один рекорд Латвии для юниоров.
В Рижском чемпионате участвовали также спортсмены Даугавпилса и среди юниоров завоевали награжденные места.
1 место Александра Туловска – 600 м бег - 8,25.
2 место Александра Туловска – 200 м бег - 28,48.
1 место Александр Высоцкий – 200 м бег - 24,34.
3 место Эвалд Куликов – 1500 м бег – 4 мин, 32сек.
12 февраля в рамках Латвийского чемпионата по легкой атлетике в группе U14 в Риге происходил увлекательный бой за титулы чемпионов Латвии в дисциплинах бега - 60 м, 60 м/б, 300 м и 1000 м, а также в прыжках в высоту, в прыжках с шестом, в прыжках в длину, в толкание ядра и в эстафетном беге.
Наш спортсмен Алексей Силицкий занял 3 место в прыжках в высоту – 145 см.
Поздравляем спортсменов и их тренеров с достижениями!
D-fakti.lv
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