Интервью
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Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 февраля
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Источник: ignio.com
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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 16:09
Красный Крест предлагает открыть в городе еще один ночной приют
На встрече представителей международной организации с руководством города обсуждались возможности организации Красный крест для помощи социально незащищенным людям.
Предложение открыть еще один ночной приют и вытрезвитель уже обсуждалось. В данный момент подыскивается подходящее для данной цели помещение. Один из вариантов – здание бывшей наркологической больницы.
В Данный момент в городе действует ночной приют, с 26 октября он работает круглосуточно.. В холодное время принимают всех, но обычно действует запрет для тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Клиенты ночного приюта обеспечены ужином и завтраком, получают услуги социальных работников, первую медицинскую помощь, санитарную обработку, стирку белья. Здесь можно посмотреть телевизор.
Помощь в решении социальных проблем лишней не бывает. Перспективы сотрудничества Социальной службы и Красного Креста будут обсуждаться на следующей встрече.
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