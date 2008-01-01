Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 февраля

День святого Валентина, день всех влюбленных

Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Хорошее настроение сегодня будет вам обеспечено. День будет наполнен шутками и смехом, и, что немаловажно, не над вами.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-1 .. -3 C
Утро
-1 .. -3 C
День
4 .. 6 C
Вечер
-1 .. 1 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Зимние радости для Вас – это

Архив

Популярные статьи

1.

В пожаре в Даугавпилсе погибло два человека

Сегодня в Даугавпилсе в квартире, не оснащенной дымовым детектором, погибли два человека, сообщает Г ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Автобусы и трамваи {143}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

8. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

9. Ушли в мир иной...

10. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {143}

 

Новости Общество | 14 февраля 2017 | 15:45

Предприятие “Daugavpils Siltumtīkli” готовится к реализации масштабных проектов

daugavpils.lv

Предприятие “Daugavpils Siltumtīkli” подготовило проекты для привлечения средств из структурных фондов ЕС на очередной период планирования. В частности, уже разработаны технические проекты строительства котельной с использованием щепы на ТЭЦ-3 и замены 3-х километров магистральных сетей в центре города.

Одновременно ведётся работа над осуществлением ряда проектов за счёт предприятия. Один из них предусматривает реконструкцию ТЭЦ-1. Постепенно отказываясь от парового режима и старых котлов, предприятие проводит модернизацию оборудования, что повышает надежность теплоснабжения и эффективность работы Даугавпилсских Теплосетей.

Конкурс на производство работ будет объявлен в феврале этого года. Другой значимый проект касается строительства новой котельной для обеспечения тепловой энергией жилые дома по ул. Цесу,20а и 22. В своё время они принадлежали государству и обеспечивались теплом от котельной Межциемского профессионального училища. После его ликвидации жильцы по существу были брошены на произвол судьбы. Самоуправление активно вмешалось, в 2009 году переняло здание училища в свою собственность, дома передало на обслуживание Даувгавпилсскому ПЖКХ, а котельную - в аренду муниципальному предприятию Теплосети. Несколько лет назад в котельной установили более современные котлы, они по-прежнему работают на дровах, тепло потребителям подаётся в отопительный сезон. Затраты на её содержание огромны, а трасса от котельной до домов протяжённостью более 200 метров находится в плачевном техническом состоянии.

Как один из вариантов, котельную предлагается вынести за территорию бывшего училища ближе к многоквартирным домам. Это позволит значительно снизить потери и возможные риски. В феврале будет объявлена закупка на проектирование с экономическим расчётом. Ожидается, что готовый технический проект предприятие получит в мае, а строительные работы планируется завершить до конца текущего года.

daugavpils.lv

Добавить комментарий

 