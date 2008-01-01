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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 15:45
Предприятие “Daugavpils Siltumtīkli” готовится к реализации масштабных проектов
Предприятие “Daugavpils Siltumtīkli” подготовило проекты для привлечения средств из структурных фондов ЕС на очередной период планирования. В частности, уже разработаны технические проекты строительства котельной с использованием щепы на ТЭЦ-3 и замены 3-х километров магистральных сетей в центре города.
Одновременно ведётся работа над осуществлением ряда проектов за счёт предприятия. Один из них предусматривает реконструкцию ТЭЦ-1. Постепенно отказываясь от парового режима и старых котлов, предприятие проводит модернизацию оборудования, что повышает надежность теплоснабжения и эффективность работы Даугавпилсских Теплосетей.
Конкурс на производство работ будет объявлен в феврале этого года. Другой значимый проект касается строительства новой котельной для обеспечения тепловой энергией жилые дома по ул. Цесу,20а и 22. В своё время они принадлежали государству и обеспечивались теплом от котельной Межциемского профессионального училища. После его ликвидации жильцы по существу были брошены на произвол судьбы. Самоуправление активно вмешалось, в 2009 году переняло здание училища в свою собственность, дома передало на обслуживание Даувгавпилсскому ПЖКХ, а котельную - в аренду муниципальному предприятию Теплосети. Несколько лет назад в котельной установили более современные котлы, они по-прежнему работают на дровах, тепло потребителям подаётся в отопительный сезон. Затраты на её содержание огромны, а трасса от котельной до домов протяжённостью более 200 метров находится в плачевном техническом состоянии.
Как один из вариантов, котельную предлагается вынести за территорию бывшего училища ближе к многоквартирным домам. Это позволит значительно снизить потери и возможные риски. В феврале будет объявлена закупка на проектирование с экономическим расчётом. Ожидается, что готовый технический проект предприятие получит в мае, а строительные работы планируется завершить до конца текущего года.
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