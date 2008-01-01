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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 14:12

В Даугавпилсе провели статистический анализ туристических услуг в 2016 году

daugavpils.lv

Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления провела статистический анализ туристических услуг Даугавпилса в 2016 году. Результаты анализа показали, что общее количество посетителей туристических объектов, спортивных и культурных мероприятий Даугавпилса в 2016 году составило 490 667 человек, а в 2015 году этот показатель был 489 277. Количество посетителей именно туристических объектов Даугавпилса в 2016 году составило 264 564 человек, что на 43 826 посетителей или 19,9% больше, чем в 2015 году. Наибольшее количество посещаемости туристических объектов было выявлено в III квартале 2016 года, а июль и август, традиционно, являлись наиболее посещаемыми месяцами.

В 2016 году в Даугавпилсе появилось множество новых туристических объектов: Музей шмаковки, Центр летучих мышей в Даугавпилсской крепости, квест-рум „Escape Room”, а также в летний сезон действовал Первый набережный люнет Даугавпилсской крепости. В 2016 году в Даугавпилсе открылась первая 4-ех звездочная гостиница, работу начал ещё один новый отель, несколько гостевых домов, хостел и кемпинг, что в целом значительно увеличило количество мест размещения туристов. Безусловно, многих посетителей привлекли культурные и спортивные мероприятия: День города, Ночь музеев, Международный фестиваль военно-исторической реконструкции „Динабург - 1812”, Ночь искусств, Музыкальный август, праздник ул. Ригас и Музыкальный и художественный фестиваль “Restart”, спортивные соревнования международного масштаба, а также чемпионаты по спидвею.

Пять наиболее популярных туристических объектов в Даугавпилсе в 2016 году - это Арт центр имени Марка Ротко (102 977 посетителей или 39% от общего числа посетителей), Латгальский зоосад (44 917 посетителей или 17%), Даугавпилсская крепость и Центр культуры и информации Даугавпилсской крепости (40 464 посетителя или 15%), здание караульни Первого набережного люнета Даугавпилсской крепости (18 328 посетителей или 7%), а так же Даугавпилсский краеведческий и художественный музей (18 239 посетителей или 7%), что вместе составляет более чем 85% от общего туристического потока.

По сравнению с предыдущим годом, количество посетителей Центра любознательности “Zinoo Daugavpils” возросло на 38%, Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости на 23%. Центра гончарного искусства на 21%, Латгальского зоосада на 12%, а синагоги и музея "Евреи в Даугавпилсе и Латгалии" на 7%.

Данные Центрального статистического управления за 3 квартала 2016 года свидетельствуют о том, что туристические ночлеги города обслужили 33 604 человек, что на 9,1% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Туристы провели в Даугавпилсе 48 421 ночей, в том числе иностранные гости – 20 836 ночей, что на 11, 6% больше, чем в предыдущем году.

Соотношение латвийских и иностранных гостей, посетивших Даугавпилс в 2016 году составило: 88% - внутренние посетители и 12% - иностранные. Крупнейшие внешние рынки – это Литва (29%), Германия (10%), Россия (9%), Великобритания (8%), Польша (7%), Беларусь (6%) и Эстония (4%). Заметно возросла и доля делового туризма, так, например, наблюдалось сравнительно большое число посетителей из Соединенных Штатов (1640 человек или 3% от общего показателя), Нидерланд (1399 человек или 2%) и Турции (1273 человек или 2%). Мотивами данного туристического сегмента преимущественно являлись образовательный и деловой туризм.

daugavpils.lv

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