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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 13:39

На площади Виенибас можно сделать праздничную фотографию

daugavpils.lv

В День Валентина на площади Виенибас установлена рамка, где можно сделать фотографию. Такой возможностью уже воспользовались работники отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

Сфотографироваться можно вдвоём или целой компанией. На площади Виенибас, рамка для фотографий будет находиться до 8 марта. Она будет также использоваться в других местах при оформлении различных праздничных мероприятий.

Хорошего настроения и пусть у вас получится сердечный снимок!

daugavpils.lv

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