Интервью
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Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей
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Источник: ignio.com
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Новости Общество | 14 февраля 2017 | 13:39
На площади Виенибас можно сделать праздничную фотографию
В День Валентина на площади Виенибас установлена рамка, где можно сделать фотографию. Такой возможностью уже воспользовались работники отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.
Сфотографироваться можно вдвоём или целой компанией. На площади Виенибас, рамка для фотографий будет находиться до 8 марта. Она будет также использоваться в других местах при оформлении различных праздничных мероприятий.
Хорошего настроения и пусть у вас получится сердечный снимок!
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