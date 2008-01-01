На площади Виенибас можно сделать праздничную фотографию

Новости Общество | 14 февраля 2017 | 13:39

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В День Валентина на площади Виенибас установлена рамка, где можно сделать фотографию. Такой возможностью уже воспользовались работники отдела общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы.

Сфотографироваться можно вдвоём или целой компанией. На площади Виенибас, рамка для фотографий будет находиться до 8 марта. Она будет также использоваться в других местах при оформлении различных праздничных мероприятий.

Хорошего настроения и пусть у вас получится сердечный снимок!

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